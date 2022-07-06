Депутат Госдумы призвал Пугачёву успокоить Галкина, который на концертах за рубежом обливает грязью родную страну

Депутат Госдумы Роман Худяков призывает самую известную в России певицу Аллу Пугачёву утихомирить своего "разбушевавшегося" супруга. Госслужащий обещает "набить лицо" Максиму Галкину, если Примадонна "не заткнёт ему рот".

Депутат Госдумы Роман Худяков накинулся на юмориста и ведущего Максима Галкина с критикой после его последних шуток в адрес РФ.

Роман Иванович Худяков - российский и приднестровский политический и общественный деятель. Депутат Государственной думы VI созыва с 2012 по 2016 год. С сентября 2016 года по апрель 2017 - Депутат Тамбовской областной думы 6 созыва.

Государственный служащий призывает Аллу Борисовну повлиять на мужа.

А где Алла Пугачёва?! Каким образом ничтожный самовлюбленный дурак Галкин уничтожил великую советскую и российскую певицу? Где ее голос? Крикун заглушил песню! Если Примадонна не заткнет ему рот, придется лично набить ему лицо, чтобы он прекратил оскорблять наших героев, освобождающих Донбасс и Украину от неонацизма.

Депутат считает, что артист на родину не вернется. Худяков заверяет, что сейчас известный российский комик оформляет своё имущество на жену для продажи в перспективе.

Напомним, что звёздная чета Пугачёва-Галкин покинула Россию вскоре после объявления о запуске спецоперации РФ в Украине. Несколько месяцев знаменитости с детьми были в Израиле, где юморист выступал с концертами, на которых резко высказывался о России, известных личностях из РФ.

По имеющимся данным, сейчас семейство остановилось в Юрмале, где не так жарко, как в израильском государстве.