Медведев назвал США «погаными псами войны»

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил Соединенные штаты Америки в ведении кровавых войн по всему миру.

Экс-президент России Дмитрий Медведев 6 июля опубликовал в своем Telegram-канале пост по поводу военных преступлений Соединенных штатов Америки.

Он обвинил США в ведении кровавых войн в XX веке по всему земному шару. По его словам, количество жертв по вине США оценивается в 20 миллионов, что сопоставимо с убийствами гитлеровского режима.

По его словам, США верят в свою безнаказанность, и как «поганые псы войны заходятся отвратительным лаем».

Медведев считает, что Америка должна быть привлечена к ответственности.

Этим заявлением он прокомментировал желание Запада провести военный трибунал над Россией за ее действия на Украине с участием международных органов.

Медведев сказал, что США грубо насаждают свои взгляды с помощью «вассалов», качественного оружия и денег.

По словам экс-президента, сеет хаос в мире «под соусом демократии». С начала специальной военной операции Дмитрий Медведев стал резко высказываться по поводу действий Запада.

Он поддержал начало операции в Украине, осудил санкции союзников США и НАТО против России.