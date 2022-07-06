Медведев назвал США «погаными псами войны»
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил Соединенные штаты Америки в ведении кровавых войн по всему миру.
Экс-президент России Дмитрий Медведев 6 июля опубликовал в своем Telegram-канале пост по поводу военных преступлений Соединенных штатов Америки.
Он обвинил США в ведении кровавых войн в XX веке по всему земному шару. По его словам, количество жертв по вине США оценивается в 20 миллионов, что сопоставимо с убийствами гитлеровского режима.
По его словам, США верят в свою безнаказанность, и как «поганые псы войны заходятся отвратительным лаем».
Медведев считает, что Америка должна быть привлечена к ответственности.
Этим заявлением он прокомментировал желание Запада провести военный трибунал над Россией за ее действия на Украине с участием международных органов.
Медведев сказал, что США грубо насаждают свои взгляды с помощью «вассалов», качественного оружия и денег.
По словам экс-президента, сеет хаос в мире «под соусом демократии». С начала специальной военной операции Дмитрий Медведев стал резко высказываться по поводу действий Запада.
Он поддержал начало операции в Украине, осудил санкции союзников США и НАТО против России.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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