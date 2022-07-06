Российские войска уничтожили две американские РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили дли американские ракетные установки.

На очередном брифинге Министерства обороны Российской Федерации рассказали об успехах войск в спецоперации на территории Украины.

На этот раз в списке уничтоженного украинского вооружения появились поставляемая Соединенными Штатами техника.

Как передает информационное агентство ТАСС, Вооруженные силы РФ уничтожили две американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

"ВС РФ уничтожили две пусковые установки системы залпового огня «HIMARS» производства США", - говорится в сообщении.

Также стоит отметить, что в Украине подтвердили факт перепродажи западного вооружения третьим странам по очень заниженным ценам.