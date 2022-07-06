Кембрийский взрыв: как процесс положил начало развитию жизни

Кембрийский взрыв - очень важный процесс, который спровоцировал рост жизни организмов на Земле. Как ученые дают этому объяснение.

Физико-квантовые процессы земли претерпевали значительные изменения. Одним из таких глобальных смен стал Кембрийский взрыв, который стал своеобразным периодом планетарной перезагрузки. Именно это повлекло за собой возникновение новых разновидностей многоклеточных организмов.

Процесс спровоцировал внезапное снижение магнитного поля, что привело к активации процессов, находящихся в очень глубоких ядрах планеты.

Как произошел Кембрийский взрыв

Основным элементом жизни на Земле является магнитное поле. Именно оно позволяет защитить земную жизнь людей от потока космической радиации и других пагубных факторов. По подсчетам ученых примерно 550 лет назад возник большой скачок, что привело к ослаблению магнитного поля, но затем он вернулся в исходное состояние.

Анализ кристаллов в горной породе Квебека показал, что во время Кембрийского взрыва сила магнитного поля Земли составляла примерно 10%. Такого процента было совсем недостаточно, чтобы обеспечить защиту земных организмов от солнечного и космического воздействия.

После этого происшествия началось затвердение ядра, который и позволил восстановить силу магнитного поля планеты. Такой процесс спровоцировал скачок роста и появление много новых видов живых организмов.

По какой причине начало формироваться твердое железное ядро ​​Земли, остается одной из основных загадок.