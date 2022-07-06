Rebelion: НАТО пытается окружить Россию и Китай

Испанское издание Rebelion утверждает, что Североатлантический альянс пытается взять в окружение Россию и Китай.

Обозреватель Хорхе Эльбаум 6 июля опубликовал статью в издании Rebelion, где высказался по поводу планов НАТО.

Эксперт считает, что целью блока является разрушение суверенитета КНР и РФ.

По мнению Эльбаума, НАТО собирается воевать со всеми государствами, которые не сотрудничают с блоком. Эльбаума говорит о намерении альянса расшириться в Южной Атлантике и разместить военные базы в Арктике, Антарктиде и Африке.

Это необходимо, чтобы окружить Китай и Россию. Эксперт уверен в стремлении Вашингтона не допустить улучшение отношений Москвы и Пекина и превратить их в страны-изгои.

Эксперт сетует на то, что в данный момент санкции не дали результатов, а Россия стала поставлять больше углеводородов на мировой рынок, а в остальном мире растет инфляция и наблюдается нехватка продуктов питания.