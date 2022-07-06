Интересная находка: в Северной Америке археологи нашли мумию мамонтенка
Совсем недавно произошел интересный прорыв в археологии. В золотых шахтах Клондайка была найдена мумия маленького шерстистого мамонтенка.
По ориентировочным данным животное умерло 30 тыс. лет назад. Такого в Северной Америке еще не находили. Для археологов это действительно удача, найти в таком состоянии мумию, где наполовину сохранены органы и волосяной покров животного. Столько лет суровых условий не сильно сказалось на его скелете, что позволит сделать более детальные выводы о жизни тех веков.
Что известно о находке
Какие данные были получены в ходе экспертизы мумии:
- По внешнему виду, женская особь выглядит схожего размера, что и шерстистый мамонт, который был найден в широтах Сибири в 2007 году. В среднем его возраст оценили в 42 000 лет.
- У малыша в хорошем состоянии сохранились внутренние органы, волосы и даже ногти. Таким может похвастаться не каждая находка.
- Эти удивительные останки ледникового периода дают чрезвычайно детальное представление о временах, когда животное скиталось по Юкону вместе с дикими лошадьми, пещерными львами и гигантскими степными бизонами.
Скорее всего тело найденного животного передадут в один из местных музеев. Несомненно такая находка будет привлекать туристов со всего мира.
Опубликовано: Силивончик Алина
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