Интересная находка: в Северной Америке археологи нашли мумию мамонтенка

Совсем недавно произошел интересный прорыв в археологии. В золотых шахтах Клондайка была найдена мумия маленького шерстистого мамонтенка.

По ориентировочным данным животное умерло 30 тыс. лет назад. Такого в Северной Америке еще не находили. Для археологов это действительно удача, найти в таком состоянии мумию, где наполовину сохранены органы и волосяной покров животного. Столько лет суровых условий не сильно сказалось на его скелете, что позволит сделать более детальные выводы о жизни тех веков.

Что известно о находке

Какие данные были получены в ходе экспертизы мумии:

По внешнему виду, женская особь выглядит схожего размера, что и шерстистый мамонт, который был найден в широтах Сибири в 2007 году. В среднем его возраст оценили в 42 000 лет.

У малыша в хорошем состоянии сохранились внутренние органы, волосы и даже ногти. Таким может похвастаться не каждая находка.

Эти удивительные останки ледникового периода дают чрезвычайно детальное представление о временах, когда животное скиталось по Юкону вместе с дикими лошадьми, пещерными львами и гигантскими степными бизонами.

Скорее всего тело найденного животного передадут в один из местных музеев. Несомненно такая находка будет привлекать туристов со всего мира.