Располневшая Вера Сотникова шокировала фанатов своей внешностью
Известная актриса Вера Сотникова считалась первой красавицей в молодости. Сейчас же знаменитость сильно прибавила в весе, чем неприятно удивила поклонников.
В молодые годы Вера Сотникова "носила статус" роковой женщиной. Мужчины готовы были на безрассудства ради нее. К сожалению, возраст берёт своё!
Заметно прибавившая в весе знаменитость неприятно удивила народ. Актриса сегодня практически не снимается в кино, но часто появляется в эфире популярных ток-шоу в качестве гостьи.
Известная российская поэтесса Лариса Рубальская разместила в своем блоге снимок со съемок передачи "Сегодня вечером" на Первом канале. На фотографии с новым ведущим программы Николаем Цискаридзе предстали сама Рубальская, братья Сафроновы, известные советские и российские актрисы Раиса Рязанова и Вера Сотникова.
Поэтесса подписала фото так:
Снимали передачу о дачной жизни. Много было вкусного варенья, маринадов и солений. И веселых разговоров.
Всё внимание публики приковала к себе 61-летняя Сотникова. Почитатели таланта актрисы уверены, что не только наряд подвёл знаменитость, но и внешность.
Поклонники поделились впечатлением в комментариях:
Женщины показаны не в лучшем виде.
Все с лишним весом, особенно страшно за Сотникову.
Так поправилась Вера.
Веру Сотникову подвело платье.
Есть предположение, что лишний вес знаменитость набрала тогда, когда заболела коронавирусом, который перенесла в тяжёлой форме.
В конце июня прошлого года Сотникова была госпитализирована в больницу с опасной инфекцией. Звезда экрана жаловалась, что так плохо ей не было никогда в жизни - "крутило" руки, ноги, даже кожа на всём теле болела.
Вера Михайловна признаётся, что не избавилась от слабости после перенесённого заболевания до сей поры.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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