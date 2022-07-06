La Vanguardia: НАТО не поставит Украине ЗРК Patriot и «Железный купол»

Испанские СМИ сообщают о том, что страны НАТО никогда не передадут в руки Киева «Железный купол» и ЗРК Patriot.

Испанский таблоид La Vanguardia рассказал о том, что страны-участницы Североатлантического альянса не планируют поставлять на Украину зенитные ракетные комплексы Patriot и «Железный купол».

По информации газеты La Vanguardia отказ от передачи в руки Киева некоторых видов оружия связан со страхом членов НАТО спровоцировать Россию начать более масштабные боевые действия.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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