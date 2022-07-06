Дельфин - умный и добрый друг человека, или он смертельно опасен?

Рассказы об особенной любви дельфина к человеку сильно преувеличены. Он не только не проявляет большого дружелюбия к людям в воде, но и может быть серьезной угрозой.

От дельфинов в море человеку лучше держаться подальше. Репутация этого животного как дружественного существа, всегда готового прийти на помощь, сложилась под влиянием фильмов, книг, телепередач.

Но все эти источники, к сожаленью, не всегда правдиво отражают действительность.

Дельфины на самом деле умные, хорошо приручаются и обучаются, но дикие животные не менее опасны, чем акулы. Да и с "воспитанным" животным надо быть всегда начеку, находясь рядом.

Информация о том, что дельфины убивают людей, особо не афишируется, а вот рассказы о случаях чудесного спасения утопающих можно встретить сплошь и рядом.

И совершенно напрасно: такие ложные, навязанные извне представления могут стоить наивному купальщику жизни. Ведь он верит в доброго друга-дельфина, доверяет ему и не ожидает агрессии.

И спасение, и убийство человека для дельфина - всего лишь игра. Выручает утопающего из беды этот млекопитающий не по доброте душевной, а по случаю, так сказать, "по настроению", руководствуясь инстинктами.

Сегодня это может быть лучший друг, завтра ему захочется убить человека ради забавы.

По уверениям ихтиологов, случаи с намеренным причинением вреда дельфинами человеку вовсе не редки. И ситуация в последние годы никак не изменилась в лучшую сторону.

Известны реальные истории, когда "дружелюбные" млекопитающие нападали на отдыхающих без каких-либо причин.

Несколько "милых" особей могут в считанные минуты разорвать человека на кусочки, что подтверждается специальными исследованиями, проводимыми в 90-х годах.

Шотландские исследователи поведения дельфинов установили, что животные часто убивают не ради еды, а ради забавы.

Так они поступали, к примеру с морскими свиньями, и в одном регионе смогли полностью уничтожить всю популяцию.

Из неофициальной статистики следует, что количество человеческих жертв, случившихся в результате нападений диких дельфинов, переваливает за сотни.

Самую большую опасность это животное представляет, находясь в сексуальной агрессии.

Один дельфин в таком состоянии может запросто перевернуть лодку, замучить отдыхающего до смерти.

Дельфины умышленно спасают человека от акул? Это неправда. Такие спасения - лишь случайность, а не осознанный разумный поступок.

Скорее всего купальщик, попавший в зону охоты дельфинов, будет принят за соперника. И в лучшем случае млекопитающие начнут выталкивать его в открытое море, отгоняя от рыбного косяка.

Как поступают акулы, встречаясь в море с дельфинами? Хищники стараются избежать конфликта и уплывают, видя в "дружелюбном" млекопитающем серьезного соперника с мощными челюстями и развитыми зубами.