Бортпроводник Nordwind устроил стрельбу в Подмосковье
Бортпроводник Nordwind Александр Тархов устроил стрельбу из окна своего дома в Апрелевке.
6 июля представитель МВД РФ Татьяна Петрова сообщила о том, что бортпроводник Nordwind Александр Тархов устроил стрельбу из окна своей квартиры на улице Дубки в подмосковной Апрелевке.
По словам Петровой, сотрудники полиции оперативно задержали стрелявшего из автомата Тархова и возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Отмечается, что пострадавших в результате стрельбы нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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