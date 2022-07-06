Бортпроводник Nordwind устроил стрельбу в Подмосковье

Бортпроводник Nordwind Александр Тархов устроил стрельбу из окна своего дома в Апрелевке.

6 июля представитель МВД РФ Татьяна Петрова сообщила о том, что бортпроводник Nordwind Александр Тархов устроил стрельбу из окна своей квартиры на улице Дубки в подмосковной Апрелевке.

По словам Петровой, сотрудники полиции оперативно задержали стрелявшего из автомата Тархова и возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Отмечается, что пострадавших в результате стрельбы нет.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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