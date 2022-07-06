Чем опасна пенница слюнявая для яблони и что с этим делать
Вредитель досаждает не только яблоне, но и другим плодовым деревьям и кустам, губит виноград, землянику, овощные культуры, зерновые и дикорастущие. Как с ним бороться, расскажут опытные дачники.
Кто такая пенница слюнявая
Насекомое-паразит крупного размера, умеет прыгать, летать, за сезон оставляет одно потомство. Личинки особей выделяют пенистую жидкость, похожую на слюну, и в ней питается.
Комфортно ощущает себя во влажной среде, пена защищает от пересыхания. Пенница портит черешки листьев и сами листья.
Они сморщиваются, засыхают, побеги замедляют рост и развитие, особенно страдают молодые яблони.
Уничтожение вредителей
Контактные пестициды на пенницу не действуют, она под защитой оболочки из пены. Среди системных эффективны такие препараты:
"Карбофос", "Интра-Вир", "Искра" - для опрыскивания яблонь при обильном поражении пенницей;
"Актеллик" - подойдет на начальном этапе борьбы, когда насекомых еще не много;
"Альфашанс" - действует максимально быстро и надежно.
Обработка проводится не только на яблонях, но и на других кустарниках и деревьях. Больше всего вредителей можно обнаружить на черной смородине, клубнике, георгинах, свекле.
В жару паразитов становится меньше, они любят влажную среду.
Профилактические меры
По всему участку надо выкосить траву.
Важно следить за появлением сорняков и вовремя от них избавляться.
Необходимо прореживать кроны деревьев и кустов.
Меры не помогут полностью вывести пенницу слюнявую, но уменьшить ее количество в огороде - вполне.
Опубликовано: Храмова Оксана
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