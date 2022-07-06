Чем опасна пенница слюнявая для яблони и что с этим делать

Вредитель досаждает не только яблоне, но и другим плодовым деревьям и кустам, губит виноград, землянику, овощные культуры, зерновые и дикорастущие. Как с ним бороться, расскажут опытные дачники.

Кто такая пенница слюнявая

Насекомое-паразит крупного размера, умеет прыгать, летать, за сезон оставляет одно потомство. Личинки особей выделяют пенистую жидкость, похожую на слюну, и в ней питается.

Комфортно ощущает себя во влажной среде, пена защищает от пересыхания. Пенница портит черешки листьев и сами листья.

Они сморщиваются, засыхают, побеги замедляют рост и развитие, особенно страдают молодые яблони.

Уничтожение вредителей

Контактные пестициды на пенницу не действуют, она под защитой оболочки из пены. Среди системных эффективны такие препараты:

"Карбофос", "Интра-Вир", "Искра" - для опрыскивания яблонь при обильном поражении пенницей;

"Актеллик" - подойдет на начальном этапе борьбы, когда насекомых еще не много;

"Альфашанс" - действует максимально быстро и надежно.

Обработка проводится не только на яблонях, но и на других кустарниках и деревьях. Больше всего вредителей можно обнаружить на черной смородине, клубнике, георгинах, свекле.

В жару паразитов становится меньше, они любят влажную среду.

Профилактические меры

По всему участку надо выкосить траву.

Важно следить за появлением сорняков и вовремя от них избавляться.

Необходимо прореживать кроны деревьев и кустов.

Меры не помогут полностью вывести пенницу слюнявую, но уменьшить ее количество в огороде - вполне.