НАСА потеряла связь со своим космическим кораблем Capstone
Днем 5 июля появилась информация, что НАСА потеряло связь с космическим кораблем Capstone. Он был запущен 28 июня из Новой Зеландии.
Старт корабля прошел успешно. 4 июля он отделился от верхней ступени ракеты Rocket Labs Photon, которая вывела его на траекторию для выхода на орбиту вокруг Луны.
Capstone должен был оказаться на лунной орбите к середине ноября. Его задача заключалась в проведении исследований для будущего размещения космической станции НАСА.
Предполагалось, что эта станция поможет астронавтам исследовать южный полюс Луны в конце десятилетия.
В НАСА сообщают, что проблемы возникли при контакте корабля с Deep Space Network. При этом в космическом агентстве отмечают, что команда располагает хорошими данными о траектории Capstone.
Эти данные позволят диспетчерам на несколько дней отложить маневры по коррекции курса, которые должны придать кораблю нужное направление движения.
В настоящее время команда работает над тем, чтобы выяснить причину потери связи и восстановить ее. Инженеры пытаются разобраться, что произошло.
В НАСа считают, что еще есть надежда исправить ситуацию.
Опубликовано: Светлана Репина
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