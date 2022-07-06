НАСА потеряла связь со своим космическим кораблем Capstone

Днем 5 июля появилась информация, что НАСА потеряло связь с космическим кораблем Capstone. Он был запущен 28 июня из Новой Зеландии.

Старт корабля прошел успешно. 4 июля он отделился от верхней ступени ракеты Rocket Labs Photon, которая вывела его на траекторию для выхода на орбиту вокруг Луны.

Capstone должен был оказаться на лунной орбите к середине ноября. Его задача заключалась в проведении исследований для будущего размещения космической станции НАСА.

Предполагалось, что эта станция поможет астронавтам исследовать южный полюс Луны в конце десятилетия.

В НАСА сообщают, что проблемы возникли при контакте корабля с Deep Space Network. При этом в космическом агентстве отмечают, что команда располагает хорошими данными о траектории Capstone.

Эти данные позволят диспетчерам на несколько дней отложить маневры по коррекции курса, которые должны придать кораблю нужное направление движения.

В настоящее время команда работает над тем, чтобы выяснить причину потери связи и восстановить ее. Инженеры пытаются разобраться, что произошло.

В НАСа считают, что еще есть надежда исправить ситуацию.