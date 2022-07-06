Осторожно плесень: что произойдет если съесть испорченный продукт

Хотя одно это может вызвать у вас тошноту, вполне естественно задаться вопросом: что произойдет, если вы съедите плесень? Можете ли вы заболеть от употребления плесени или в этом нет ничего страшного?

Эксперты объясняют, что произойдет, если вы съедите плесень. Случайное употребление плесени в небольших количествах, скорее всего, не причинит вреда, но вы рискуете употребить опасные микотоксины.



Что произойдет, если вы съедите плесень

Это действительно зависит от обстоятельств. Многие продукты, такие как свежие продукты, естественным образом содержат споры плесени, или наша еда и тарелки становятся местом отдыха для плесени, которая витает в воздухе.



К примеру, клубника или малина когда слишком долго находятся при комнатной температуре, на них часто могут появиться некоторые признаки порчи плесенью. Споры плесени обычно попадали туда из среды сбора урожая, так что в этом случае вреда не будет.



Безопасно ли есть плесень



Конечно, вы можете есть заплесневелый хлеб и быть в полном порядке. Но вы также можете заболеть от этого. Микотоксины, если вы с ними не знакомы, - это токсичные соединения, которые естественным образом вырабатываются определенными видами грибов. Могут вызывать тошноту, судороги и рвоту.



Стоит отметить: другие пищевые токсины, афлатоксины, также могут быть обнаружены в плесени и могут вызвать повреждение печени. По словам врачей, они также были идентифицированы как фактор риска развития рака.

Чтобы снизить риск воздействия афлатоксина, ВОЗ рекомендует покупать орехи и ореховое масло только основных коммерческих марок и выбрасывать орехи, которые выглядят заплесневелыми, обесцвеченными или сморщенными.



Так что в следующий раз, когда вы обнаружите в своем доме заплесневелую еду, лучше всего ее выбросить. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.