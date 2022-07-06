Команде карате Ирана не дали визу для участия во Всемирных играх в США

Национальной сборной Ирана по карате отказали в предоставлении визы для въезда в США и участие во Всемирных играх.

По информации Fox News Digital, команду подозревают в прямых связях с террористической организацией Корпус стражей исламской революции.

Представитель Госдепартамента США отказался комментировать отказ в визе для спортсменов, сославшись на конфиденциальность визовой информации.

Существуют сведения о том, что в команду входят члены и сторонники террористической организации, которую считают причастной к убийству более 600 американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

Американец иранского происхождения Сардар Пашаи, главный тренер национальной команды Ирана по греко-римской борьбе говорит, что спортсмены, которые являются частью системы репрессий Исламской Республики, не должны оказаться в США.

Капитан национальной сборной по карате Забихулла Пуршейб заявил, что США не выдают визы для въезда спортивным командам, вовлекая в спорт политические вопросы.

Кристофер Холтон, директор Государственного информационно-просветительского центра политики безопасности США отмечает, что членам Корпуса стражей исламской революции Ирана не может быть разрешен въезд в США.

Ранее правительство США называло Иран спонсором терроризма.