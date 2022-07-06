BBC: однопартийцы призывают Бориса Джонсона уйти в отставку

Британские консерваторы настоятельно советуют Борису Джонсону покинуть пост премьер-министра Великобритании.

6 июля британский новостной канал BBC сообщил о том, что в ходе заседания парламента в Вестмистере представители консервативной партии дали Борису Джонсону совет отказаться от поста премьер-министра Великобритании из-за растущего к нему недоверия и ухода уже пяти министров.

На предложение своих однопартийцев поставить интересы страны выше своих, Джонсон заявил, что покинет свой пост только если почувствует, что правительство больше не в состоянии выполнять свои обязанности.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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