BBC: однопартийцы призывают Бориса Джонсона уйти в отставку
Британские консерваторы настоятельно советуют Борису Джонсону покинуть пост премьер-министра Великобритании.
6 июля британский новостной канал BBC сообщил о том, что в ходе заседания парламента в Вестмистере представители консервативной партии дали Борису Джонсону совет отказаться от поста премьер-министра Великобритании из-за растущего к нему недоверия и ухода уже пяти министров.
На предложение своих однопартийцев поставить интересы страны выше своих, Джонсон заявил, что покинет свой пост только если почувствует, что правительство больше не в состоянии выполнять свои обязанности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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