Rzeczpospolita: Цены на топливо в Польше бьют все рекорды

Польские средства массовой информации пишут, что в стране цены на тепло бьют все рекорды

Польское издание Rzeczpospolita рассказывает о существенном повышении цен на тепло в стране, которое сказывается на благосостоянии населения.

Эти проблемы. отмечает издание, может затронуть более 20 миллионов домохозяйств по всей территории страны.

На данный момент тарифы возросли на несколько десятков процентов, причем это не предел они будет расти еще выше.

Рост тарифов на тепло может составить более ста процентов уже к концу 2022 года. Не решают проблему даже субсидии на уголь.

Управляющие компании при этом уверяет, что не могут повлиять на цены на уголь, они могут лишь учесть их при формировании тарифов.