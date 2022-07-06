Умер известный бард и телеведущий Леонид Сергеев

Леонида Александровича поклонники знали как талантливого исполнителя, отличного телеведущего, известного культурного деятеля.

Советский и российский автор-исполнитель Сергеев ушел из жизни еще 5 июля, однако общественности о печальной новости стало известно только сегодня.

Минувшей весной барду исполнилось 69 лет, о причине его смерти не сообщается. Пока неизвестно и о дате и месте прощания со звездой.

Леонид Сергеев родился в 1953 году в городе Бресте. С детства интересовался творчеством, учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Тогда же он начал писать стихи, а потом переключился на песни.

Закончив школу, Леонид Александрович поступил на историко-филологический факультет Казанскокго госуниверситета.

Известность получил через год после окончания вуза, став лауреатом фестиваля авторской песни, посвященного памяти Валерия Грушина. Переехав в Москву, работал на телевидении. Участвовал в программе «Веселые ребята», был ведущим передачи «Лого».

Леонид Сергеев выпустил порядка 20 альбомов. На протяжении многих лет он был участником проекта «Песни нашего века».