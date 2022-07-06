Дочери культового режиссера Василия Шукшина требуют от театра Надежды Бабкиной более полумиллиона рублей

Ольга и Екатерина хотят получить компенсации за спектакль "Калина Красная", в котором играет их третья сестра - Мария.

Новый скандал в звездном семействе. На этот раз две дочери знаменитого режиссера и писателя Василия Шукшина жалуются на театр Надежды Бабкиной.

Дело в том, что в репертуаре театра фольклора «Русская песня» есть спектакль «Калина красная» - по мотивам повести Василия Шукшина.

Дочери режиссера Ольга и Екатерина Шукшины считают, что «Русская песня» показывает гостям постановку незаконно, так как у театра закончилась лицензия, и дальнейшую работу с произведением с наследницами никто не согласовал.

Шукшины требуют выплатить Екатерине 243 206 рублей, Ольге - 364 809 рублей, сообщает Космополитен со ссылкой на Mash.

Примечательно, что одну из главных ролей в этом спектакле играет третья дочь Шукшина - Мария, воплотившая образ Любови Байкаловой.

Именно эту роль в экранизации «Калины красной» в 1973-м году сыграла мать Марии – актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

Ольга и Екатерина - сводные сестры по отцу. Второй избранницей Василия Шукшина была дочь писателя Анатолия Софронова Виктория. В 1965-м у них родилась дочка Екатерина.

Годом ранее Шукшин женился на Лидии Чащиной. И тогда же, на съемках фильма «Какое оно, море?» - режиссер познакомился с Лидией Федосеевой. Через три года у пары на свет появилась дочь Мария, в 1968-м – Ольга.