Российская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось, несмотря на санкции Запада

JPMorgan сообщает, что в 2022 году ВВП России сократится всего на 3,5%. На Уолл-стрит прогнозировали падение на 9,6%.

В банке отмечают, что экономические данные из России в мае оказались значительно лучше, чем ожидалось. Производственный сектор и потребительские расходы стабилизировались.

На рынке труда также нет признаков катастрофы. Безработица сократилась с 4% в апреле до 3,9% в мае. Несмотря на жесткие санкции из-за ситуации на Украине, России удается достичь экономической стабильности.

Во многом это связано с экспортом больших объемов энергоносителей. Так обеспечивается поступление валюты, с помощью которой правительство поддерживает рубль и контролирует инфляцию.

При этом в JPMorgan считают, что пока слишком рано оценивать полное влияние санкций на российскую экономику. Ожидается, что ее рост будет сдерживаться в течение многих лет.

Отмечается также, что сокращение экспорта сырьевых товаров может нанести серьезный удар по экономике России.

В частности, Евросоюз планирует на 90% снизить поставки российской нефти, а также изучает возможность ограничения цен.

Между тем большинство экономистов, опрошенных Bloomberg, дают иные прогнозы. По их мнению, экономический спад в России составит в среднем 9,6% в концу года, а безработица вырастет до 7,4%.