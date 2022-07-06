Янукович призвал Украину сделать выбор: сражаться или спастись

Сбежавший в Россию бывший президент Украины Виктор Янукович призвал страну сделать свой выбор.

Экс-президент Украины Виктор Янукович высказался о российской специальной военной операции.

По его словам, у народа Украины есть выбор: продолжать сражаться, либо же попытаться сохранить то, что есть.

Также он обвинил власти Украины в постоянной лжи и в жертвах среди населения страны: военных и мирного населения.

"Постоянная ложь со стороны действующей власти только ускоряет ее падение, усугубляет ситуацию и приводит к ненужным страданиям и жертвам среди украинских военных и мирного населения и создает угрозы будущему Украины в том виде, в котором мы ее знаем и любим", - сказал Янукович.