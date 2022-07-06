Как избавить яблоню от вредительства яблонного цветоеда

Паразит живет главным образом за счет яблони, но при нехватке корма может заинтересоваться и грушей или реже боярышником. Что с ним делать, расскажут эксперты.

Яблонный цветоед

Мелкий жук, коричневого цвета, зимует в коре дерева, после схода снега просыпается и начинает питание на яблоне (при t выше +10).

Самка оставляет яйца в цветочных бутонах, где из них выводятся личинки. В бутонах они питаются и окукливаются.

Чем опасны

Жуки повреждают яблоню в течение всего периода вегетации. Они губят почки и бутоны. Личинки внутри бутона выгрызают тычинки и пестик, потом переходят на цветоложе.

Молодые жуки едят свежие листочки, иногда полностью обгладывая их. Питаются насекомые и плодами яблони. Если жуков развелось много, они быстро расселяются по всему участку.

Методы борьбы

Начинать войну надо при как можно раньше, подойдут препараты "Калипсо", "Карбофос", "Децис", "Актара", "Кинмикс".

Когда идет вылет жуков, эффективный способ борьбы - ручной сбор вредителей. Их надо стряхивать на расстеленную газету или любое покрытие.

Можно использовать клеевые ловушки, располагая их весной у основания штамба на расстоянии 2-3 см над землей.

Летом ловушки крепятся вдоль ствола в местах, где больше всего трещин в коре.

Сроки обработки инсектицидами:

конец апреля/начало мая, когда идет выход жуков с зимовки, при t

не ниже +10;

в фазу появления бутонов;

при появлении завязей;

в середине лета при вылете нового потомства жуков;

в конце августа, при уходе жуков на зимовку.

В течение всего периода вегетации препараты надо чередовать.

Уничтожать надо прежде всего именно жуков, ведь личинки и яйца находятся под надежной защитой.

Профилактика

Убирать осенью опавшую листву, растительные остатки с земли. Там любят зимовать жуки.

Зачищать стволы и скелетные побеги от отслоившейся коры.

Перекапывать землю под яблонями на зиму. Жуки уходят на зимовку на глубину до 3 см, весной после перекопки им трудно выбраться наружу.

Перед зимой стволы яблонь надо побелить.