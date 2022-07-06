Компания Ани Лорак попала в список должников в налоговой РФ

Фирма украинской исполнительницы Ани Лорак, которая давно работает на территории Российской Федерации, находится на грани ликвидации. Компания находится в "черном списке" должников в налоговой.

Компания украинской артистки Ани Лорак, функционирующей в России много лет, находится на грани закрытия. Коммерческая структура фигурирует в списке должников ФНС.

Певица - единственный учредитель ООО "Ани Лорак Продакшн". Фирма занималась организацией концертов, выпуском песен и клипов.

20 июня российский налоговый орган вынес решение о закрытии ООО. Юрист Михаил Алексеев заявил, что фирма украинской знаменитости прекратит функционирование через 3 месяца.

Счета компании Лорак заморожены ФНС уже давно. Коммерческая организация певицы числится в списке должников по неуплате налогов.

В этот перечень попадают предприятия, которые не платят обязательные налоговые сборы или не предоставляют отчетность в течение года.

Заметим, что ранее "Ани Лорак Продакшн" приносило казне 160 000 - 850 000 российских рублей каждый год. Информация по поводу перечисления организацией налогов и страховых взносов за прошлый год отсутствует.

Напомним, что после объявления о спецоперации Росии в Украине Ани Лорак не было видно на экранах в течение нескольких месяцев.

Совсем недавно сообщалось, что исполнительница со своей дочерью посетила первый юбилей сына Филиппа Киркорова Мартина.

После длительного перерыва певица выступила на свадьбе в столице Еревана.