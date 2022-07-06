В борьбу за наследство Александра Градского включились новые родственники

Сегодня на наследство покойного музыканта претендуют уже семеро человек, в списке есть двоюродная сестра и бывшая жена.

Изначально в списке наследников музыканта были жена Марина Коташенко, их двое детей, а также сын и дочь от прошлого брака. А теперь в перечень претендентов вошли и другие родственники: двоюродная сестра Наталья и бывшая жена Ольга.

Старшие дети Градского намерены получить творческое наследие отца, включая авторские права. Они предложили Коташенко отдать это добровольно, а взамен обещали ей уступить большую часть недвижимости. Вдова на это не согласилась.

А экс-жена Ольга претендует на то имущество, которое композитор нажил с ней в браке, так как при разводе его не делили. Бывшая супруга намерена забрать семейные фото, письма и ноты, которые появились в период их брака и считаются общими для экс-супругов.

К слову, Ольга настаивает, чтобы Коташенко вычеркнули из наследства и отняли у нее загородный дом. Мотивируя это тем, что Марина плохо ухаживала за супругом перед его смертью.

Наталья планирует получить свои доли в московской квартире и подмосковном доме Градского, аргументируя, что ранее данная недвижимость принадлежала ее отцу, то есть дяде композитора.

Всего у Градского было 4 жены. Две первые - Наталья Градская и актриса Анастасия Вертинская - не претендуют на наследство.