Джонсон не уйдёт с поста премьера Британии после увольнения 8 министров
6 июля Борис Джонсон сообщил, что отказывается уходить с поста премьер-министра Великобритании несмотря на массовую отставку местных политиков, несогласных с его действиями.
Накануне министры финансов и здравоохранения Великобритании написали заявление на увольнение по собственному желанию, сообщив о своём несогласии с политикой британского премьер-министра Бориса Джонсона.
6 июля ещё шесть министров Великобритании покинули свои посты по аналогичной причине, однако Борис Джонсон публично заявил, что он отказывается уходить с поста премьер-министра.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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