Джонсон не уйдёт с поста премьера Британии после увольнения 8 министров

6 июля Борис Джонсон сообщил, что отказывается уходить с поста премьер-министра Великобритании несмотря на массовую отставку местных политиков, несогласных с его действиями.

Накануне министры финансов и здравоохранения Великобритании написали заявление на увольнение по собственному желанию, сообщив о своём несогласии с политикой британского премьер-министра Бориса Джонсона.

6 июля ещё шесть министров Великобритании покинули свои посты по аналогичной причине, однако Борис Джонсон публично заявил, что он отказывается уходить с поста премьер-министра.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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