Борис Моисеев собирается поехать в Юрмалу в гости к Алле Пугачевой

Артист не был в своей квартире на побережье Балтики несколько лет, и давно мечтал о поездке на взморье.

У Бориса Моисеева сложились особенные отношения с Аллой Пугачевой. Примадонна во время болезни поддерживала коллегу финансово, посылала ему корзины с фруктами и сделанные ею лично паровые котлеты.

После переезда певицы в Израиль Моиссев был одним из немногих, с кем звезда поддерживала отношения.

Сейчас Алла Борисовна находится в Юрмале, где, как предполагают корреспонденты Вумен.ру, она проведет ближайший месяц. Вместе с Макисмом Галкиным Примадонна снимает виллу "Марта" неподалеку от особняка Лаймы Вайкуле.

А теперь в Юрмалу засобирался и Борис Моисеев. Директор и друг артиста Сергей Горох заявил, что Борис Михайлович давно мечтал об этой поездке.

"В Юрмале у него есть квартира, где он не был несколько лет. Этим летом он собирается отправиться на побережье. Решаем вопросы с дорогой, сегодня с этим есть сложности, путь неблизкий", - но все, уверен Горох, должно сложиться, и в конце июля у Моисеева получится попасть в Юрмалу.

Издание предполагает, что Моисеев и Пугачева там обязательно встретятся, хотя Сергей Горох отметил, что пока две звезды еще не договаривались о встрече.