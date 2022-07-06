Яблонная плодожорка в садовом участке: как помочь деревьям

Вредитель поражает яблоневые деревья, груши, сливы, персики, абрикосы, гранаты, грецкие орехи. Одна самка откладывает от 60 до 200 яиц. Каждая гусеница может повредить 2-4 плода.

Наносимый вред

Вред наносят личинки, портят плоды яблонь. Если не принять меры, то массовое распространение паразитов может привести почти к полной потере урожая.

Что делать

Обрабатывать яблони для борьбы с плодожоркой надо весь сезон вегетации.

Когда на лицо факт массового поражения деревьев, надо использовать препараты: "Фастак (Неофрал), "Калипсо", "Карбофос", "Кинмикс".

Биосредства помогут, если вредителей еще мало: "Лепидоцид", "Фитоверм".

Ловчие пояса - еще один эффективный способ, он помогает поймать много бабочек плодожорки.

Можно собирать паутинные коконы руками.

Первая обработка нужна во время созревания бутонов, вторая - в конце цветения. Потом делать их надо каждые две недели.

Чтобы отловить бабочек, готовится сладкий сироп из яблок. Широкая посуда наполняется кожурой, туда же всыпается сахар пять столовых ложек и литр воды.

Сироп выставляется под яблоней и подсвечивается фонарем, бабочки любят летать в сумерках. Их привлечет свет и запах яблок.

Вредители слетаются к посуде и тонут в сиропе. Так удается отловить до 40% бабочек.

Такую же ловушку можно приготовить из яблочного компота или варенья, размешанного с водой.

Как предупредить появление вредителя

Для этого надо тщательно перекопать приствольные круги осенью. Следует вовремя лечить или удалять поврежденную кору.

Важна осенняя и весенняя уборка растительных остатков и опавших плодов.