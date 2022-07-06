Яблонная плодожорка в садовом участке: как помочь деревьям
Вредитель поражает яблоневые деревья, груши, сливы, персики, абрикосы, гранаты, грецкие орехи. Одна самка откладывает от 60 до 200 яиц. Каждая гусеница может повредить 2-4 плода.
Наносимый вред
Вред наносят личинки, портят плоды яблонь. Если не принять меры, то массовое распространение паразитов может привести почти к полной потере урожая.
Что делать
Обрабатывать яблони для борьбы с плодожоркой надо весь сезон вегетации.
Когда на лицо факт массового поражения деревьев, надо использовать препараты: "Фастак (Неофрал), "Калипсо", "Карбофос", "Кинмикс".
Биосредства помогут, если вредителей еще мало: "Лепидоцид", "Фитоверм".
Ловчие пояса - еще один эффективный способ, он помогает поймать много бабочек плодожорки.
Можно собирать паутинные коконы руками.
Первая обработка нужна во время созревания бутонов, вторая - в конце цветения. Потом делать их надо каждые две недели.
Чтобы отловить бабочек, готовится сладкий сироп из яблок. Широкая посуда наполняется кожурой, туда же всыпается сахар пять столовых ложек и литр воды.
Сироп выставляется под яблоней и подсвечивается фонарем, бабочки любят летать в сумерках. Их привлечет свет и запах яблок.
Вредители слетаются к посуде и тонут в сиропе. Так удается отловить до 40% бабочек.
Такую же ловушку можно приготовить из яблочного компота или варенья, размешанного с водой.
Как предупредить появление вредителя
Для этого надо тщательно перекопать приствольные круги осенью. Следует вовремя лечить или удалять поврежденную кору.
Важна осенняя и весенняя уборка растительных остатков и опавших плодов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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