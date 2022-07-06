Борн: Франция откажется от ископаемого топлива

Французский премьер Элизабет Борн заявила о намерении Франции отказаться от ископаемого топлива.

В среду, 6 июля 2022 года, премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила о своих намерениях превратить Францию в первую крупную экологическую страну, которая отказалась от использования ископаемых полезных ресурсов.

Борн отмечает, что данное решение было принято не только из-за климатического кризиса, но и из-за рекордных цен на топливо, которые вызваны антироссийскими санкциями западных стран.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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