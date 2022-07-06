Винер подтвердила развод с Усмановым

Главный тренер сборной РФ Ирина Винер сообщила, что официально рассталась с миллиардером Алишером Усмановым.

Руководитель Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сообщила, что официально развелась с российским миллиардером Алишером Усмановым.

Ранее появилась информация о том, что Алишер Усманов передумал оформлять развод с женой. Сама Винер поспешила опровергнуть недостоверные сведения. По словам главного тренера РФ по художественной гимнастике, бракоразводный процесс завершён.

Мы развелись в ЗАГСе.

О разводе известных личностей стало известно в мае текущего года. 30 лет совместной жизни не стали препятствием для расставания.

Напомним, что Усманов и Винер поженились в 1992 году. 4 мая заявление на развод подал Алишер Усманов. 6 июля миллиардер отозвал иск о разводе, а суд прекратил производство по делу, а супруги развелись через ЗАГС.

Ранее сообщалось, что Ирина Винер-Усманова не разрешила начинать благотворительный концерт с участием гимнастов и группы "Кватро", так как ждала опаздывающих детей из ДНР и ЛНР.

Наши дети были в центре внимания: Ирина Винер-Усманова задержала начало концерта, чтобы они успели доехать, несколько раз в адрес детей Донбасса звучали сердечные слова поддержки, а в конце было фотографирование с любимыми звездами российской художественной гимнастики.

Посол ДНР в РФ Ольга Макеева сообщила об этом в своём Телеграм-канале.