Лепс чуть не умер: певцу стало плохо на концерте

Известный российский исполнитель Григорий Лепс пожаловался, что едва не скончался на концерте. У него началось внутреннее кровотечение, благо, что скорая подоспела вовремя.

Популярный в России певец Григорий Лепс сообщил, как один из концертов едва не стал для него последним. Певец чуть не попрощался с жизнью во время выступления, но ему успели оказать помощь подоспевшие врачи.

Как-то меня на скорой увезли в больницу прямо с концерта - открылось внутреннее кровотечение, которое не могли долго остановить. Реанимация, уколы - я еле выжил.

Этот случай послужил музыканту уроком и он и стал внимательнее относится к своему здоровью. К примеру, артист стал правильно питаться и исключил из употребления спиртные напитки.

Ранее заслуженный артист РФ стал гостем на выпускном вечере дочери Евы в МГИМО. Наследнице исполнителя был вручён диплом журналиста-международника.

Ректор университета Анатолий Торкунов лично вручил выпускнице диплом. На мероприятии дочь Лепса блистала в стильном розовом брючном костюме.

Артист же был облачён в строгий серый костюм, чем удивил фанатов.

Он поздравил дочь и незаметно выскользнул из зала. Сама выпускница после вручения дипломов отправилась с однокурсниками праздновать начало новой жизни. Окончание учебы выпускники МГИМО отмечали в одном из московских баров.