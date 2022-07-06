Володин допустил выход Аляски из состава США и её возращение к России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что американский штат Аляска может вернуться к составу РФ.

6 июля глава российской Государственной думы Вячеслав Володин напомнил, что ныне американский штат Аляска некогда был исконной территорией России и может вернуться в состав Российской Федерации.

По словам Володина, американские политики пытаются распоряжаться российскими активами, однако в Вашингтоне забывают, что России есть что возвращать и в США, в том числе Аляску.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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