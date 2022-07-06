Националисты расстреляли дальнобойщиков из РФ в Литве, выкрикивая лозунги Украины

Ночью 6 июля неизвестные расстреляли фуры с российскими дальнобойщиками из Калининграда в литовском городе Вирбалис.

В ночь со вторника на среды российские дальнобойщики из Калининграда в литовском городе Вирбалис подверглись обстрелу: злоумышленники обстреляли россиян из пневматического оружия, попутно признаваясь в симпатии к украинским националистам, воюющим против сил спецоперации армии РФ.

В ходе обстрела россиян литовцы выкрикивали лозунг "Слава Украине", который запрещён в России, поскольку использовался Степаном Бандерой.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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