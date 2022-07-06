Националисты расстреляли дальнобойщиков из РФ в Литве, выкрикивая лозунги Украины
Ночью 6 июля неизвестные расстреляли фуры с российскими дальнобойщиками из Калининграда в литовском городе Вирбалис.
В ночь со вторника на среды российские дальнобойщики из Калининграда в литовском городе Вирбалис подверглись обстрелу: злоумышленники обстреляли россиян из пневматического оружия, попутно признаваясь в симпатии к украинским националистам, воюющим против сил спецоперации армии РФ.
В ходе обстрела россиян литовцы выкрикивали лозунг "Слава Украине", который запрещён в России, поскольку использовался Степаном Бандерой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»
RTL: 47% жителей Германии хотят, чтобы Украина уступила территории России
Бизнесмен Алишер Усманов отозвал судебный иск о разводе с Ириной Винер
Джонсон отказал главе Шотландии в проведении референдума по независимости региона
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград