Украинка, сумевшая за 10 дней увести у британки мужа, стала слепнуть

Болезнь дошла так далеко, что ее избраннику Тони Гарнетту пришлось бросить работу и стать опекуном любимой.

22-летняя Софья Каркадым в поисках мирной жизни перебралась в Великобританию. Жительницу Львова приняли у себя дома Тони и Лорна - пара с двумя детьми.

Молодой человек и Софья быстро нашли общий язык, много разговаривали. А вскоре у них разгорелся роман. Спустя всего 10 дней гостья и Тони переехали жить в дом родителей англичанина.

Гражданская жена Тони назвала Каркадым разлучницей. Но у Софьи есть своя версия случившегося, которую она раскрыла в соцсетях.

«Я никого не крала из семьи. Это было его осознанное, обдуманное решение 29-летнего мужчины, имеющего право влюбляться, право быть счастливым и право выбирать, с кем быть», — заявила Софья.

Софья и Тони остались вместе, но проблемы пары не завершились. По пути в Великобританию девушка подхватила бактерию, ей пришлось сделать операцию на глаз. Британские СМИ пишут, что украинка стала слепнуть.

«Это все из-за бактерии. У меня было -1, а стало -4.5», — рассказала Софья журналистам.

И добавила: из-за проблем со зрением Тони был вынужден стать ее «опекуном», мужчина даже бросил работу, чтобы заботиться о возлюбленной.

Выписка из офтальмологической клиники королевского госпиталя Колдердейла свидетельствует, сообщает Вумен.ру, что девушка подхватила акантамебный кератит. В роговицу глаза проникли амебы Acanthamoeba.

Это редкое заболевание, которое способно привести к необратимым нарушением зрения, а то и к слепоте. Причина - в неправильном уходе за линзами.