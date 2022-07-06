ГРУ: США и Евросоюз готовятся к военному нападению на РФ и Беларусь
Начальник ГРУ РБ Руслан Косыгин сообщает, что США и страны-участницы ЕС готовятся к войне с Россией и Беларусью.
6 июля директор Главного разведывательного управления Беларуси Руслан Косыгин сообщил, что страны коллективного Запада прекратили скрывать свои истинные намерения и неприкрыто готовятся к военному противостоянию с Союзным государством России и Беларуси.
Косыгин признаёт, что западные страны готовят основной удар по территории России, однако отметил, что Беларусь является основным военным союзником Москвы и уже находится в центре негативного влияния Запада.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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