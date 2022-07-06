Певица Катя Лель обвинила инопланетян в краже своих зубов

Российская певица Катя Лель утверждает, что представители внеземной цивилизации похитили её зубы.

6 июля российская певица Катя Лель появилась в эфире интернет-шоу, где сообщила, что жители других планет украли её зубы, когда ей было 16 лет. По словам Лель, в тот день она сидела с сестрой и пила кофе, однако откуда-то появился яркий свет, после чего все присутствующие попали на космический корабль.

По возвращению с корабля Катя Лель обнаружила, что пришельцы украли её зубы, сделав это совершенно безболезненно: на месте зубов остались лунки без следок крови.