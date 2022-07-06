Певица Катя Лель обвинила инопланетян в краже своих зубов
Российская певица Катя Лель утверждает, что представители внеземной цивилизации похитили её зубы.
6 июля российская певица Катя Лель появилась в эфире интернет-шоу, где сообщила, что жители других планет украли её зубы, когда ей было 16 лет. По словам Лель, в тот день она сидела с сестрой и пила кофе, однако откуда-то появился яркий свет, после чего все присутствующие попали на космический корабль.
По возвращению с корабля Катя Лель обнаружила, что пришельцы украли её зубы, сделав это совершенно безболезненно: на месте зубов остались лунки без следок крови.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»
RTL: 47% жителей Германии хотят, чтобы Украина уступила территории России
Бизнесмен Алишер Усманов отозвал судебный иск о разводе с Ириной Винер
Джонсон отказал главе Шотландии в проведении референдума по независимости региона
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград