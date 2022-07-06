Собчак ответила Сабурову на оскорбления в свой адрес
Журналистка, телеведущая и блогер Ксения Собчак осадила стендап-комика Нурлана Сабурова, который позволил себе оскорбить известную блондинку. Знаменитость в долгу не осталась.
Ведущая Ксения Собчак дала комментарии относительно дерзкого высказывания стендап-комика Нурлана Сабурова в свой адрес. Журналистка грубо ответила артисту.
Сабуров частенько на своих выступлениях вспоминает Собчак, которая посмела посмеяться над ним после его скандального тура в штатах. Комик "обложил" известную блондинку матом и назвал лошадью.
Случай не понравился политику Сергею Миронову. Он уверен, что к словам несдержанного стендапера должен прислушаться СК (Следственный комитет) России.
Ксения поспешила сама разобраться с обидчиком, ответив на его оскорбления в своём Телеграм-канале.
Сабуров может сколько угодно злиться, пыхтеть и пытаться меня оскорбить - он все равно в итоге пойдет на ***, потому что я умнее и я права, и мне не надо опускаться до оскорблений, чтобы это признали.
Напомним, что весной текущего года Нурлан Сабуров отправился с концертным туром в Америку, где зрители устроили провокации прямо в зале.
После того как повел себя артист, Собчак язвительно отметила, что комик, позволяющий себе столь дерзко вести себя в шоу "Что было дальше?", не в состоянии открыто заявить о своем отношении к проводимой спецоперации РФ в Украине.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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