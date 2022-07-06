Джонсон отказал главе Шотландии в проведении референдума по независимости региона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо руководителю Шотландии Николе Стерджен с призывом отложить проведение референдума.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон 6 июля написал шотландскому лидеру Николе Стерджен, что из-за ситуации в мире и в самом Соединенном Королевстве сейчас не стоит обсуждать референдум по отделению Шотландии.

Джонсон уточняет, что внимательно прочитал доводы Стерджен по поводу того, что необходимо передать полномочия шотландскому парламенту по проведению очередного референдума.

Однако, пишет Джонсон, Соединенное Королевство столкнулось с невиданными вызовами внутри страны и во внешней политике.