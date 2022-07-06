RTL: 47% жителей Германии хотят, чтобы Украина уступила территории России

Телеканал RTL рассказал о настроениях немцев относительно российско-украинского конфликта и роли Германии в нём.

Вечером среды немецкий телеканал RTL опубликовал результаты опроса, согласно которому 42 процента населения Германии хочет, чтобы Украина пошла на территориальные уступки в адрес России для скорейшего прекращения боевых действий, начавшихся в ходе российской военной спецоперации.

Ещё 41 процент немцев не верят, что территориальные уступки Украины в пользу России могут прекратить конфликт, в то время как 12 процентов граждан ФРГ не знают, как правительству Киева сейчас лучше поступить.