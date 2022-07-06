Украина заправила Ровенскую АЭС ядерным топливом из США

Госинспекция ядерного регулирования Украины заявила о переводе Ровенской АЭС на американские тепловыделяющие сборки.

Пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования 6 июня сообщила о том, что Ровенская АЭС будет получать ядерное топливо от американской компании Westinghouse.

Представители ведомства пишут, что в реактор номер три Ровенской АЭС уже были загружены тепловыделяющие сборки от поставщика из США.

Ранее на такое же ядерное топливо перевели Южно-Украинскую атомную станцию в Николаевской области и Запорожскую АЭС.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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