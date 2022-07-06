Джонсон отказал главе Шотландии в проведении референдума
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал главе Шотландии Николе Стерджен в проведении референдума о независимости.
Глава Шотландии Никола Стерджен поделилась в своём аккаунте Twitter ответом британского премьера Бориса Джонсона на просьбу о проведении референдума о независимости Шотландии от Великобритании.
Стерджен заявляет, что по мнению Джонсона сейчас не время проводить референдумы, с чем Никола Стерджен категорически не согласна и пообещала своему народу, что шотландская демократия не будет заложником ни одного премьера.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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