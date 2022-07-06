Bloomberg: США и ЕС хотят установить цены на нефть из России в $40-60
Соединённые Штаты и их союзники пытаются разработать механизм сокращения стоимости российской нефти.
Американское новостное издание Bloomberg сообщает, что правительство США и их партнёры из числа стран Европейского союза и коллективного Запада заняты разработкой нескольких механизмов, которые позволят западным государствам покупать российскую нефть по цене, значительно ниже рыночной.
Журналисты Bloomberg сообщают, что США и партнёры хотят покупать нефть у России по 40-60 долларов за баррель, чем могут лишить Москву доходов от продажи энергоресурсов, не отказываясь от данной сферы российских товаров в ущерб собственным экономикам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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