Sky News: лишь один из 150 тори поддержал Джонсона
Только один член британского парламента поддержал действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Британский новостной телеканал Sky News сообщил, что на встрече комитета Британской Консервативной партии лишь один Дэниэл Кавчински из 150 присутствующих на заседании «комитета 1922» поддержал лидера консерваторов Бориса Джонсона.
Помимо этого Sky New отмечают, что данное голосование парламентариев ещё больше снижает шансы Джонсона сохранить пост премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
Чистые наушники: как правильно чистить аксессуары без повреждения
Каждый аксессуар нуждается в уходе. Особенно это касается наших наушников, которые рано или поздно забиваются пылью и микробами, а затем через динамик и в наши уши. Как правильно чистить наушники без повреждений динамика?Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»
Зеленский: Украина больше не ждёт поставок самолётов с Запада, но просит о ПВО
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград
Помощник главы МВД Умнов арестован за злоупотребление должностными полномочиями
Алиханов допустил запрет на экспорт и импорт товаров в РФ из Прибалтики