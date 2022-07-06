Sky News: лишь один из 150 тори поддержал Джонсона

Только один член британского парламента поддержал действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Британский новостной телеканал Sky News сообщил, что на встрече комитета Британской Консервативной партии лишь один Дэниэл Кавчински из 150 присутствующих на заседании «комитета 1922» поддержал лидера консерваторов Бориса Джонсона.

Помимо этого Sky New отмечают, что данное голосование парламентариев ещё больше снижает шансы Джонсона сохранить пост премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании.