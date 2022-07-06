Дерматолог советует: какой солнцезащитный крем лучше выбрать на летний сезон

Поскольку многие наслаждаются летом на улице под палящим солнцем, врачи напоминают, что надо воспользоваться солнцезащитным крем защищает кожу от вредных ультрафиолетовых (УФ) лучей солнца, но какой из них выбрать?

На самом деле, по оценкам, у многих в течение жизни развивается рак кожи. Солнцезащитный крем также может помочь предотвратить преждевременное старение кожи, такое как морщины и пигментные пятна, вызванные слишком сильным незащищенным воздействием ультрафиолета.

Врачи - дерматологи рекомендуют солнцезащитный крем с широким спектром защиты, который защищает от UVA и UVB лучей, с SPF 30 или выше, а также водостойкий.

"SPF" означает солнцезащитный фактор, но многие люди думают, что это число относится ко времени пребывания на солнце, но это неверно.

Число SPF показывает, сколько времени потребуется ультрафиолетовому излучению солнца, чтобы вызвать солнечный ожог при использовании солнцезащитного крема (в соответствии с указаниями) по сравнению с количеством времени без солнцезащитного крема.

Рекомендовано использовать SPF 50 или выше, потому что многие люди наносят только 25-50% от необходимого количества солнцезащитного крема, чтобы достичь указанного на этикетке количества SPF, поэтому, если они наносят SPF 15 или SPF 30, они могут получить меньшую защиту, чем ожидалось.

Также лучше наносить солнцезащитный крем на всю открытую кожу, уделяя особое внимание носу, поскольку примерно треть всех случаев рака кожи приходится на нос, т.к. он "выпирает".

Большинству людей потребуется повторно наносить солнцезащитный крем каждые 90 минут, но потение или плавание могут потребовать более частых интервалов.