Чистые наушники: как правильно чистить аксессуары без повреждения

Каждый аксессуар нуждается в уходе. Особенно это касается наших наушников, которые рано или поздно забиваются пылью и микробами, а затем через динамик и в наши уши. Как правильно чистить наушники без повреждений динамика?

По сравнению с другими гаджетами, наушники создают необычайное количество неприятностей. Они собирают грязь и частицы кожи, ушную серу, жир и пот. Они подобны портативным чашкам Петри для нашего биологического мусора.

К счастью, все это нетрудно стереть. Сначала возьмите салфетку из микрофибры. Слегка смочите его и протрите шнур и корпус каждого наушника. Вы можете использовать эти действия и для зарядного чехла для наушников, но избегайте попадания влаги на область динамика наушников.

Совет: Если у вас белые проводные наушники, покрытые грязью и потертостями, используйте ластик для карандаша, чтобы стереть темные полосы.

При чистке динамиков в наушниках необходимо соблюдать осторожность. Острые предметы, такие как зубочистки или булавки, могут нанести серьезный ущерб. Пластиковый инструмент, такой как зубная нить, является более безопасным вариантом для соскабливания ушной серы или других отложений по краям. Как только вы закончите, аккуратно вытрите мусор сухой тканью.

Вот чего вам нужно избегать

Что бы вы ни делали, не проливайте воду на наушники. Конечно, вы можете использовать слегка влажную ткань или чистящую салфетку, но убедитесь, что вы впитали эту влагу сухой, мягкой и безворсовой тканью, когда закончите.

Избегайте использования металлических или проволочных щеток. Вы также захотите отказаться от химических моющих средств. Обычной воды должно быть более чем достаточно для пропитки шнура и корпуса ваших наушников или вкладышей.

Конечно, будьте очень осторожны при протирании — не дергайте и не натягивайте сетчатые динамики. Избегайте здесь любых чистящих средств.

И помните чистые наушники - залог качественного звука.