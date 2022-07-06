В ЮАР пытаются выяснить причины смерти 21 подростка в ночном клубе

В Южной Африке состоялись похороны 21 подростка. Все они погибли в ночном клубе, причины смертей до сих пор не установлены. Самому младшему было 13 лет.

В церемонии похорон принял участие президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он заявил, что властям страны следует усилить меры по предотвращению продажи алкоголя молодежи.

Президент признал, что на данный момент причины смерти подростков неизвестны. При этом он отметил, что страна теряет свое будущее из-за пьянства несовершеннолетних и потребовал не допускать детей в бары.

По мнению Рамафосы, вину следует возложить на тех, кто зарабатывает деньги на местах и жизнях молодых людей, нарушает закон и продает им алкоголь.

Тела 21 подростка были найдены в ночном клубе Enyobeni, никому из них не было 18 лет. Патологоанатомы изучают образцы крови, чтобы установить причину смерти.

Полиция сообщает, что давки в клубе не было, на телах жертв отсутствуют серьезные повреждения. Родители подростков говорят, что те пришли на мероприятие без разрешения пап и мам.

Местные жители скептически отнеслись к выступлению президента. Они считают, что власти страны постоянно дают обещания, которые никогда не выполняются.

Между тем у Рамафосы есть и другие проблемы. Это и длительные отключения электроэнергии в Южной Африке, и обвинения в коррупции. В мебели на охотничьей ферме президента нашли спрятанные крупные суммы наличных.