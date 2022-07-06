Армия Украины обстреляла село Некислица в Брянской области России

Диетологи назвали маленькие привычки, которые мешают похудеть

Даже незначительные действия способны замедлить процесс похудения и даже ускорить набор лишнего веса. Но это не значит, что придется менять всю свою жизнь. Большинство привычек легко обратить на пользу похудению.

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