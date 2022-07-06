Армия Украины обстреляла село Некислица в Брянской области России

Украинские войска произвели обстрел деревни Некислица в Брянской области, сообщает губернатор региона.

Поздно вечером 6 июля солдаты вооружённых сил Украины обстреляли деревню Некислица, расположенную в Брянской области в непосредственной близости от украинской границы.

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, после обстрела Некислицы в данной деревне не найдено пострадавших домов или людей.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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