Вода источник жизни: как жидкость снижает риск сердечной недостаточности

Люди знают, что употребление воды для поддержания здорового уровня натрия в крови может снизить риск сердечной недостаточности, хронического заболевания, при котором сердцу трудно перекачивать кровь в соответствии с потребностями организма.

Отмечено, что у здоровых людей уровень натрия в крови составляет от 135 до 145 ммоль /л, но по мере увеличения натрия уровень жидкости в организме снижается, поэтому исследователи использовали натрий в качестве маркера состояния жидкости для выявления участников, у которых был более высокий риск развития сердечной недостаточности.

"Риск сердечной недостаточности повышался на 39%, если содержание натрия в сыворотке крови среднего возраста превышало 143 ммоль/л [ммоль на литр], что соответствует дефициту воды в 1% массы тела", - отметили авторы исследования.

Они также обнаружили, что содержание натрия в сыворотке крови 142,5–143 ммоль/л в когорте среднего возраста было связано с увеличением на 62% вероятности развития гипертрофии левого желудочка, при которой основная насосная камера сердца, левый желудочек, утолщается, что приводит к потенциально сниженной насосной функции сердца и повышается риск сердечной недостаточности.

В исследовании отмечалось, что его основным ограничением было то, что оно не могло доказать, что более высокий уровень натрия в крови вызвал сердечную недостаточность, только то, что это было связано с хроническим заболеванием, поскольку исследование было только наблюдательным, а не рандомизированным контролируемым клиническим испытанием.

Хотя рекомендации по потреблению жидкости варьируются в зависимости от потребностей организма, исследователи рекомендовали ежедневное потребление жидкости в размере 1,5-2,1 литра для женщин и 2-3 литра для мужчин

Пожилые люди не испытывают жажды так сильно, как в молодости. И это может быть проблемой, если они принимают лекарства, которые могут вызвать потерю жидкости, например, мочегонные. Также лучше воздержаться от большого количества соли, чтобы вода не застаивалась.

Помните, что вода - это целительный источник жизни, которым пренебрегать не стоит.