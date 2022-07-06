После переговоров с Катаром Иран заявил о необходимости заключения ядерной сделки

Иран заявил, что стремится к долгосрочному ядерному соглашению с мировыми державами. Это заявление прозвучало после переговоров с Катаром, который является союзником США.

Министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани побывал в Иране после того, как неделю назад переговоры США и Ирана в Дохе при посредничестве Евросоюза не увенчались успехом.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян отчечает, что его страна намерена добиться прочного соглашения, несмотря на заявления США. Он подчеркнул, что иранская сторона не выдвигает никаких дополнительных требований вне ядерной сделки.

В Иране сомневаются, что США хотят сохранить пакт. Тем временем американская сторона утверждает, что Тегеран выдвинул новые требования.

Иранский лидер Амирабдоллахян заявил, что США должны определиться, хотят ли они заключения сделки или выполнения своих односторонних требований.

По соглашению 2015 года Иран приостановил работу по обогащению урана, необходимую для создания ядерного оружия. Это было сделано в обмен на снятие экономических санкций.

В 2018 году Дональд Трамп, который был тогда президентом, вывел США из договора и снова ввел жесткие экономические санкции. После этого Тегеран стал нарушать соглашение.

В течение года продолжались переговоры, в результате которых был согласован общий план возрождения сделки. Однако в марте переговоры были прерваны из-за требования Тегерана, чтобы Вашингтон исключил Революционную гвардию из списка террористов.