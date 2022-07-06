Xiaomi нашла способ конкурировать с другими производителями смартфонов Android и Apple

Китайская компания Xiaomi представила новые флагманские смартфоны линейки 12S. Их изюминкой стали передовые системы обработки изображений, разработанные совместно с немецкой Leica Camera.

Такое решение выделяет Xiaomi и дает превосходство над телефонами конкурентов с Android и iPhone от Apple.

Основатель и исполнительный директор Лей Цзюнь предупредил, что новые телефоны не будут дешевыми. Он объяснил, что создание моделей такого высокого класса требует огромных инвестиций.

Новый 12S Ultra от Xiaomi с тал первым устройством на Android, которое поддерживает запись и воспроизведение видео высокой четкости в голливудском стиле Dolby Vision. Его цена начинается от 895 долларов.

Изначально эта модель будет доступна только на китайском рынке. У нее крупная основная камера на задней панели, 50,3-мегапиксельный 1-дюймовый датчик изображения Sony IMX989 и объектив Leica Summicron с диапазоном увеличения от 13 до 120 миллиметров.

На разработку датчика совместно с Sony Corp. Xiaomi потратила 15 млн долларов, т.е. половину общей стоимости работ.

В прошлом году Лей Цзюнь заявил, что Xiaomi стремится стать крупнейшим в мире производителем смартфона. На выполнение этой задачи компания отвела себе 3 года.

В первом квартале текущего года на фоне спада после пандемии Xiaomi заняла третье место после Samsung и Apple.