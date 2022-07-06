Диетологи назвали маленькие привычки, которые мешают похудеть

Даже незначительные действия способны замедлить процесс похудения и даже ускорить набор лишнего веса. Но это не значит, что придется менять всю свою жизнь. Большинство привычек легко обратить на пользу похудению.

Люди, которые спят 5 часов и меньше, набирают в 2,5 раза больше веса, чем те, кто вовремя ложится спать. Но и больше 8 часов спать не рекомендуется.

Пропуск приема пищи – это путь не к похудению, а к набору веса. Усилившееся чувство голода и замедленный метаболизм с таких случаях заставляют организм накапливать жир.

Регулярное употребление алкоголя существенно повышает количество калорий, поступающих в организм. Под спиртные напитки сложнее сопротивляться вкусно, но вредной еде, тем более, что алкоголь повышает чувствительность к аппетитным ароматам.

Слишком быстрый прием пищи тоже может препятствовать похудению. Желудку нужно около 20 минут, чтобы передать в мозг сигнал о сытости. Именно поэтому люди, которые едят медленно, потребляют меньше калорий.

Если сократить просмотр телевизора наполовину, похудеть будет легче. Во-первых, появится дополнительное время на тренировки, во-вторых, будет меньше шансов съесть тарелку попкорна, и даже не заметить этого.

Постоянные обеды вне дома обеспечивают большее поступление калорий и сахара, чем домашняя пища. Исследования показали, что ресторанная еда настолько же калорийна, как и фаст-фуд.

Слишком низкое потребление жидкости может быть причиной лишнего веса. Люди часто путают чувство жажды и голода, съедая что-то вредное, когда можно было просто выпить стакан воды.