Японии удалось практически полностью устранить смерти от огнестрельного оружия

На данный момент в Японии живет более 127 млн человек. За год здесь редко бывает более 10 смертей, связанных с применением огнестрельного оружия.

В Японии всегда были строгие законы об оружии. После Второй мировой войны доминирующей философией в стране стал пацифизм.

В японском законодательстве от 1958 года сказано, что никто не должен владеть огнестрельным оружием или мечом. Впоследствии закон стал менее жестким.

Сейчас японцы, желающие владеть оружием, должны посещать специальные занятия, пройти письменный тест и показать на стрельбище точность не менее 95%.

Далее проводится оценка психического здоровья в условиях специализированной клиники. Выполняется проверка биографических данных, изучается криминальное прошлое претендента проводятся беседы с его семьей и друзьями.

Каждые три года тесты и экзамены необходимо пересдавать. Японцам разрешено покупать только дробовики или пневматические винтовки, но не пистолеты.

В каждой префектуре страны с численностью населения от 1,5 до 12 млн человек может быть не больше трех оружейных магазинов.

Купить новые магазины можно только при условии сдачи старых. Если владелец умирает, его родственники обязаны сдать принадлежавшее ему оружие.

В результате жители Японии крайне редко владеют оружием и еще реже применяют его, причем это касается даже полиции. В нерабочее время полицейским запрещено иметь при себе оружие.